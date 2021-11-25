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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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فوائد بالجملة.. ماذا يحدث عند تناول شريحة من الليمون كل يوم؟

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث عند تناول شريحة من الليمون كل يوم؟
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تواصل – وكالات:

كشفت خبيرة التغذية الروسية ألكسندرا لابينا، عن الخصائص المفيدة متعددة الأوجه لتناول الليمون.

وأكدت لابينا أن الليمون يحسن الهضم، ويزيد الشهية، ويقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، ويخفف من التقلصات ويمنع تكوين الأورام السرطانية.

وأضافت أن الليمون يستخدم في معظم الحالات لمحاربة نزلات البرد والسعال. وهو أيضًا منتج مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا، وفق”سبوتنيك”.

وحذرت خبيرة التغذية أنه لا يمكن للجميع تناول الليمون الذي يحتوي على  مادة مسببة للحساسية، لذا يجب مراعاة ذلك لمن لديهم حساسية من الحمضيات، كما يجب عدم تناول الليمون في حالة الإصابة بأمراض الكلى ومشاكل الجهاز الهضمي.

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