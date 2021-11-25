دراسة تكشف عن أفضل وقت لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة أسترالية جديدة، أن الحاجة لأخذ جرعة ثالثة معززة قد تكون في غضون عام واحد للحفاظ على فعالية اللقاح فوق 50 في المائة.

جاءت هذه النتيجة التي نشرت في العدد الأخير من دورية “ذا لانسيت ميكروب”، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، بعد تحليل أجراه باحثون من معهد سيدني للأمراض المعدية بجامعة سيدني، ومعهد كيربي بجامعة نيو ساوث ويلز، بالإضافة إلى معهد دورتي بجامعة ملبورن، وكان هو الأكبر من نوعه، للتنبؤ بفاعلية اللقاحات مع المتغيرات باستخدام الأجسام المضادة المعادلة.

من جانبه، قال جيمي تريكاس، أحد مؤلفي الدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة سيدني، قبل أيام، إن “هذا البحث مهم لأنه يظهر أنه يمكننا التنبؤ بفاعلية اللقاح من خلال اختبار معملي بسيط نسبياً”.

كما أضاف: “من المحتمل أن تستمر متغيرات الفيروس الجديدة في الظهور، كما رأينا مع دلتا، مع قابلية انتقال وشدة متفاوتة، وقد لا تعمل اللقاحات بشكل جيد ضد بعض تلك المتغيرات، لكن لحسن الحظ، يسمح نموذجنا بالتنبؤ بذلك”.