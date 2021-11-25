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خبير يحذر مما يحدث في تخفيضات «الجمعة البيضاء».. ويوجه نصيحة مهمة

خبير يحذر مما يحدث في تخفيضات «الجمعة البيضاء».. ويوجه نصيحة مهمة
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تواصل – فريق التحرير:

قال الأكاديمي المتخصص في التسويق وسلوك المستهلك د. أحمد عجينة: إن مصطلح ما يسمى بالجمعة البيضاء أو الجمعة السوداء، هو مفهوم جديد في المنطقة بشكل عام، وأن عمره لا يتجاوز عشر سنوات، لذلك صار هناك إقبال ضخم من العملاء على الشراء هذه الفترة، محذرًا من ممارسات خاطئة للتجار، خاصة في وجود قوة شرائية مرتفعة.

وأضاف عجينة أنه لو استعرضنا تقرير “سوق دوت كوم”، لوجدنا أنه يبيع 18 سلعة في الثانية الواحدة، في يوم الجمعة البيضاء، مشيرًا إلى أن كثير من التجار عند رؤية هذا الحجم الضخم من المبيعات، يستغلون هذا الأمر في ممارسة أساليب خاطئة تجاه المستهلكين.

وأكد أن سلوك التجار تجاه العملاء باستغلالهم في الجمعة البيضاء، خاطئ ومرفوض، بالخصوص على سمعة المتجر وعلى عملائه، وعلى زيادة الشراء، لافتًا أن الفكرة ليست أن تحقق عملية بيع واحدة، ولكن المحافظة على العميل لأطول فترة.

ونصح عجينة العميل بمجرد أن يرى تخفيض 50% أو70% على السلعة أن يتأكد من البائع والمتجر، خاصة إذا كان هذا السوق داخل المملكة، فيوجد أنظمة في التجارة تحكم التخفيضات، مع ضرورة وضع خطة للشراء، قبل الجمعة البيضاء، وعدم شراء ما هو مخفض، وإنما شراء ما أحتاجه فقط وبالسعر الأنسب، من أجل تعديل نمط الاستهلاك، وحتى لا يكون العميل فريسة للتجار.

 

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