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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«المرور» يكشف عن 5 متطلبات مهمة يجب التأكد منها قبل السفر بالمركبة

«المرور» يكشف عن 5 متطلبات مهمة يجب التأكد منها قبل السفر بالمركبة
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى التأكد من متطلبات السلامة قبل السفر بالمركبة، ووجود كافة التجهيزات اللازمة وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة.

ومن بين الأمور التي يجب القيام بها قبل السفر وفق ما ذكره حساب المرور على تويتر :

– التحقق من أحوال الطقس قبل موعد الرحلة المقررة.

– خذ قسطًا كافيًا من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناء السفر.

– استخدم خرائط الطرق للتعرف على الطرق الأنسب.

– فحص المركبة جيدًا والتأكد من المصابيح والمكابح والإطارات الأربعة.

– التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وفحصه والتأكد من وجود أدوات تركيبه.

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