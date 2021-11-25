انهيار العملة في لبنان.. الدولار الواحد يساوي 24 ألف ليرة

تواصل – وكالات:

سجلت الليرة اللبنانية تدهورا جديدا، حيث وصل سعر الصرف 24 ألفا مقابل الدولار في السوق السوداء، أي 16 مرة أقل من قيمتها وفق سعر الصرف الرسمي المثبت.

واستمر التدهور في سعر صرف الليرة منذ سبتمبر، حين اقترب من 15 ألفا مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس 2020.

وفاقمت أزمة لبنان مع دول الخليج، بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، الوضع سوءاً، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر حل للأزمتين الاقتصادية والسياسية في البلاد، وفق ما ذكرت”سكاي نيوز”.

ومع خسارة الليرة أكثر من 90% من قيمتها في عامين، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية، ووصل الحد الأدنى للأجور لـ30 دولاراً، وأن أربعة من كل خمسة لبنانيين يُعتبرون الآن فقراء، وفق الأمم المتحدة.

وحسب البنك الدولي فإن لبنان قد يحتاج إلى قرابة عقدين من الزمن لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل قبل الأزمة.