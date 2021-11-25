الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لدينا تسجيلات.. أهالي ضحايا «الطائرة الأوكرانية» يكشفون مفاجأة عن تورط مسؤولين إيرانيين

لدينا تسجيلات.. أهالي ضحايا «الطائرة الأوكرانية» يكشفون مفاجأة عن تورط مسؤولين إيرانيين
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في يناير 2020، عن مفاجأة تورط مسؤولين إيرانيين كبار في تلك المأساة، مجددين مطالباتهم بسرعة محاكمتهم.

واتهمت رابطة أسر ضحايا الطائرة – في تقرير جديد – مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بالوقوف وراء إسقاط الرحلة بي إس 752، وليس حادثا تسبب فيه مشغل نظام صواريخ كما ادعت سابقا طهران، حسب”العرب.نت”.

وأوضحت الرابطة أنها استندت في تقريرها إلى معلومات معلنة وتسجيلات لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى ضمن مصادرها وأعدته بمساعدة خبراء قانونيين وخبراء في الطيران.

من جهة أخرى، أعلنت متحدثة باسم الحكومة الكندية أن بلادها تحلل التقرير الذي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي، لا سيما أن كثيرا من ضحايا الحادث كنديون أو مقيمون دائمون في البلاد.

وطالبت مجموعة تمثل وزراء من كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا في بيان، أمس، إيران بتقديم تعويضات كاملة عن إسقاط الطائرة.

مواد ذات صلة

خروج 3 سفن عن السيطرة بـ«خليج عمان».. هذا ما حدث

خروج 3 سفن عن السيطرة بـ«خليج عمان».. هذا ما حدث

مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني بـ«بطائرة مسيرة» على الحدود مع سوريا

مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني بـ«بطائرة مسيرة» على الحدود مع سوريا

سماع دوي انفجار ضخم في مدينة مشهد الإيرانية

سماع دوي انفجار ضخم في مدينة مشهد الإيرانية

منظمة إيرانية معارضة تكشف أدلة جديدة بشأن تعمد «الحرس الثوري» إسقاط الطائرة الأوكرانية

منظمة إيرانية معارضة تكشف أدلة جديدة بشأن تعمد «الحرس الثوري» إسقاط الطائرة الأوكرانية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة