لدينا تسجيلات.. أهالي ضحايا «الطائرة الأوكرانية» يكشفون مفاجأة عن تورط مسؤولين إيرانيين

تواصل – فريق التحرير:

كشف أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في يناير 2020، عن مفاجأة تورط مسؤولين إيرانيين كبار في تلك المأساة، مجددين مطالباتهم بسرعة محاكمتهم.

واتهمت رابطة أسر ضحايا الطائرة – في تقرير جديد – مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بالوقوف وراء إسقاط الرحلة بي إس 752، وليس حادثا تسبب فيه مشغل نظام صواريخ كما ادعت سابقا طهران، حسب”العرب.نت”.

وأوضحت الرابطة أنها استندت في تقريرها إلى معلومات معلنة وتسجيلات لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى ضمن مصادرها وأعدته بمساعدة خبراء قانونيين وخبراء في الطيران.

من جهة أخرى، أعلنت متحدثة باسم الحكومة الكندية أن بلادها تحلل التقرير الذي يدعو إلى إجراء تحقيق دولي، لا سيما أن كثيرا من ضحايا الحادث كنديون أو مقيمون دائمون في البلاد.

وطالبت مجموعة تمثل وزراء من كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا في بيان، أمس، إيران بتقديم تعويضات كاملة عن إسقاط الطائرة.