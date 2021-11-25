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امرأة تدمر كبدها جزئياً وتعرضت لشبه غيبوبة في الرياض بسبب إعلان مضلل.. تفاصيل مؤلمة

امرأة تدمر كبدها جزئياً وتعرضت لشبه غيبوبة في الرياض بسبب إعلان مضلل.. تفاصيل مؤلمة
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تواصل – فريق التحرير:

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من بعض الإعلانات الوهمية التي يسوقها بعض المشاهير لخلطات عشبية غير موثوقة.

ونشر الخضيري عبر حسابه على “تويتر”، قصة امرأة في الرياض، تعرضت لتدمير جزئي للكبد وارتفاع هائل في إنزيمات الكبد بسبب إعلان مضلل.

وأشار إلى أنها تعرضت أيضاً إلى شبه غيبوبة ونزيف داخلي بسبب استخدام خلطة عشبية من متجر وهمي بالرياض.

فيما قالت المرأة التي وقعت ضحية للإعلان المضلل، أن مشهورة بمواقع التواصل قامت بتسويق الخلطة العشبية على أنها تزيد نضارة البشرة، وتحرق الدهون الزائدة، وبعد استخدامها تعرضت لارتفاع في انزيمات الكبد وترقد حالياً بأحد المستشفيات في الرياض.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد حذّرت من منتجات وخلطات غذائية يتم تسويقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل ادعاءات صحية أو تغذوية غير صحيحة مثل خلطات التسمين والتنحيف، إذ لوحظ احتواء بعضها على مواد دوائية لا تستخدم إلا بوصفة طبية.

وشددت “الغذاء والدواء” على أهمية عدم الانسياق خلف الادعاءات المضللة الصحية أو التغذوية التي يتم الاعتماد عليها لتسويق تلك المنتجات.

وأوصت المستهلكين بعدم شراء منتجات غير مرخصة من “الهيئة” من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حسابات مخالفة في مواقع التواصل الاجتماعي تسوّق أو تبيع مثل هذه المنتجات عن طريق مركز الاتصال الموحد 19999 أو عن طريق تطبيق “طمني” للأجهزة الذكية.

وأكدت “الهيئة” أنها تتخذ الإجراءات النظامية تجاه الحسابات المخالفة في وسائل التواصل الاجتماعي.

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