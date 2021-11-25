احذر.. هذه المنتجات ترفع نسبة الكوليسترول الضار

تواصل – وكالات:

قال الطبيب ألكسندر مياسنيكوف: إن المنتجات التي تحتوي على زيت النخيل تزيد من مستوى الكوليسترول “الضار” في الدم.

وأضاف الطبيب المتخصص أن هذا المكون يُستخدم عادة في صناعة المواد الغذائية، خاصة في تحضير منتجات المخابز والحلويات، حسب “سبوتنيك”.

وأوضح مياسنيكوف أن المشكلة ليست فقط في الزيوت نفسها، وإنما في عملية معالجتها عند إضافتها إلى المخبوزات والأغذية المصنعة حيث تنتهي بتكوين ما يسمى بالدهون المتحولة، والتي تزيد من مستوى الكوليسترول السيء.

ونصح الطبيب بعدم الإكثار من تناول المنتجات التي تحتوي على زيت النخيل.