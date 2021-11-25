وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في محافظة رأس الخير.

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل أول/ مراقبة الجودة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– فني مساحة: شهادة الدبلوم في تخصص تكنولوجيا المسح.

– أخصائي معدات/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).