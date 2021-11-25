تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها الرئيس الأمريكي.. هل أصيب بالسرطان؟

تواصل – وكالات :

كشف طبيب البيت الأبيض، اليوم الخميس، تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها الرئيس الأمريكي “جو بايدن”.

وقال طبيب البيت الأبيض في بيان بحسب “رويترز”، إن “بايدن” أجرى عملية لاستئصال زوائد لحمية في القولون، مشيرا إلى أن الورم من النوعية الحميدة.

وأضاف أن ورم القولون الذي تمت إزالته الأسبوع الماضي، خلال عملية بالمنظار، “هو ورم حميد وبطيء النمو، لكنه قد يكون مرحلة سابقة لتشكل سرطان محتمل، مؤكدا أنه لا داعي لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الوقت الحالي”.

ويبلغ بايدن 79 سنة من العمر، وهو أكبر من تولى رئاسة الولايات المتحدة في تاريخها.