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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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خلال 24 ساعة.. أمريكا تُسجل 100 ألف إصابة بـ«كورنا» و1500‎ حالة وفاة

خلال 24 ساعة.. أمريكا تُسجل 100 ألف إصابة بـ«كورنا» و1500‎ حالة وفاة
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تواصل – وكالات:

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1504‎ حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق “روسيا اليوم”.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أمريكا، إلى أكثر من 48 مليونا إصابة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 770 ألف حالة وفاة، بحسب آخر الإحصاءات والبيات لجامعة “جونز هوبكنز”.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء ، تليها الهند من حيث عدد الإصابات ثم البرازيل في المرتبة الثالثة.

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