خبير تغذية يكشف عن نبات عشبي شهير يُطهر الجسم من السموم

تواصل – وكالات:

كشف خبير التغذية الروسي، بافيل تيريكون عن الخصائص المفيدة متعددة الأوجه لـ”الشبت” الذي يتوفر بأسعار رخيصة في الأسواق.

وأكد تيريكون أن الشبت معروف للجميع في الطبخ حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات وبيتا كاروتين وحمض الفوليك ومواد مفيدة أخرى، حسب “سبوتنيك”.

وأضاف خبير التغذية أن الشبت لا يساعد فقط في تعويض نقص الفيتامينات والعناصر الدقيقة، مؤكدًا أن هذه العشبة لها تأثير مفيد في تطهير الجسم من السموم، ومفيدة أيضًا لنظام القلب والأوعية الدموية، ولها تأثير توسع الأوعية وتقوية جدار الأوعية الدموية، وتحفز إفراز الصفراء، وتوفر استرخاء الأمعاء.