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توقعات الطقس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
الارصاد الطقس المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30كم / ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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