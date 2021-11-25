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لعدم إثارة الجدل.. قرار حازم من «الصحة» لمنسوبيها

لعدم إثارة الجدل.. قرار حازم من «الصحة» لمنسوبيها
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تواصل- فريق التحرير:

تتجه وزارة الصحة لتعميم قرار حازم يلزم منسوبيها بتقنين الظهور الإعلامي، للحد من إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقصر تقديم التوعية على ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الطبي، بنشر المعلومات الصحيحة وإمكانية تقبلها من أفراد المجتمع، وذلك عبر القنوات الرسمية.

وتستعد العديد من التجمعات الطبية لتقنين الظهور الإعلامي، من خلال إبلاغ الأطباء بالحد من الظهور والحديث في غير المجال، وذلك لعدم إحراج التجمعات الطبية عند تمثيلها، وفقاً لصحيفة الوطن.

وبحسب التوجه الجديد فإن التجمعات الطبية تسعى إلى إظهار المعلومات الطبية وغير الطبية لأفراد المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بواسطة منسوبيها، من أهل الخبرة والكفاءة في التخصص المناسب، والرد على الاستفسارات التي ترد، وذلك للتأكيد على إظهار المعلومات الصحيحة، خاصة لمن يتحدث في غير مجاله.

وأوضح مدير التواصل المؤسسي والتغيير بتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة في تصريحات لصحيفة الوطن، أن التجمع يسعد بتقديم كافة المعلومات الطبية وغير الطبية للمستفيدين، عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، وذلك بواسطة متخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة، كل في مجاله.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي بهدف نشر المعلومات الصحيحة والهادفة، لتقديم التوعية الصحية الوقائية والعلاجية للمستفيدين، والإجابة على الاستفسارات المختلفة عبر القنوات الرسمية.

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