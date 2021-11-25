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للمرة الثالثة.. «أمانة الرياض» تتصدر القطاع البلدي في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي

للمرة الثالثة.. «أمانة الرياض» تتصدر القطاع البلدي في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي
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تواصل – فريق التحرير:

تصدرت أمانة منطقة الرياض للمرة الثالثة القطاع البلدي في مؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، التي تقيس مدى تقدم الجهات في مستويات نضج الخدمات الإلكترونية.

وفي التفاصيل، حققت الأمانة التكامل في المؤشر بنسبة 86,16%، بعد أن نالت 82,40% في النضج بحسب مناظير ومحاور رحلة التحول الرقمي، و100% في الالتزام بالأنظمة والتشريعات، و96,78% في النضج الرقمي لدى مرصد الخدمات الحكومية.

جدير بالذكر أن أمانة الرياض تعمل على تطوير منظومة العمل التقنية من خلال تقديم مختلف الخدمات البلدية عبر منصتها الرقمية، وتسهيل رحلة المستفيدين بواسطة أتمتة جميع الإجراءات، وتسريع مدة الإنجاز وفق معايير عالية الجودة.

ويأتي تصدر أمانة منطقة الرياض متماشيًا مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات المدينة الطموحة، ومنسجمًا مع مساعي الارتقاء بجودة حياة السكان والزوار في ضوء التزام الأمانة بتحقيق الأهداف المسقطة على القطاع البلدي المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.

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