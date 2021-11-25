الصحة: 85% من مصابي التسمم في المملكة من المواطنين

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كشفت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي السنوي عن إصابة 1270 حالة بفاشيات الأمراض “تفشي للمرض” المنقولة بالغذاء لعام 2020.

ووفقا للتقرير، فقد شكل المواطنون من إجمالي عدد الحالات نسبة 85.4% في حين بلغت نسبة غير المواطنين 14.6%.

وبينت الصحة أن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء تعد من أهم التحديات التي تواجه الوزارة، وذلك لدورها في حوادث التسمم الغذائي بالمملكة، بحسب الـ”الوطن”.

ووفقا للتقرير فقد تصدرت منطقة الباحة المناطق الصحية في عدد حالات الإصابة بفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء، حيث سجلت 310 حالات، منها 306 حالات إصابة من فاشيات مصدر عام و4 حالات من مصدر منزلي، تلتها منطقة الرياض بـ 199 حالة بعدد فاشيات بلغ 22.

ووصل عدد الذكور من إجمالي الحالات 107 والإناث 92 حالة، وجاءت الشرقية بالمرتبة الثالثة من بين المناطق الصحية لحالات الإصابة بفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء، حيث سجلت 154 حالة إصابة جميعها من فاشيات مصدر عام، بلغت نسبة السعوديين منها 68.8% وغير السعوديين 31.2%.

وحلت منطقة حائل في صدارة المناطق الصحية المسجلة دون المائة لحالات الإصابة بفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء، وصل عدد الحالات 87 حالة تصدر الإناث فيها بـ 54 إصابة، تليها عسير 76 حالة ممثلة في 11 فاشية منها 6 من مصدر عام و5 من مصدر منزلي، تليها نجران بـ61 حالة، ثم الطائف بـ 58 حالة، والحدود الشمالية 56، وجازان 49 حالة إصابة.

وتساوت العاصمة المقدسة وبيشة في عدد حالات الإصابة المسجلة، حيث سجلت كل منها 35 حالة، تصدر الذكور بـ (22) حالة، في حين كان عدد الإناث الأعلى بحالات الإصابة في بيشة بـ 21، كما سجلت 13 حالة إصابة في كل من الأحساء والقنفذة بمجموع 5 فاشيات لأمراض منقولة بالغذاء.