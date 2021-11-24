رئيس وزراء اليمن : تورط خلايا تابعة لميليشيا الحوثي في تفجيرات عدن

تواصل – وكالات:

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، تورط خلايا تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في حوادث التفجير التي شهدتها العاصمة المؤقتة مؤخراً؛ ومنها محاولة اغتيال وزير الزراعة اليمني سالم السقطري ومحافظ عدن أحمد لملس في العاشر من أكتوبر الماضي، والتفجير الذي استهدف بوابة مطار المدينة نهاية الشهر نفسه.

وفي التفاصيل، استعرض مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الدوري في عدن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة، والنتائج الأولية للتحقيق في الأحداث الأخيرة وما توصلت إليه الأجهزة المختصة من معلومات وضبط متورطين.

وأعلن محافظ ومدير شرطة عدن مطهر الشعيبي في تقرير إلى المجلس، ضبط خلايا وعناصر متورطة في الأحداث الأخيرة والتوصل إلى نتائج مهمّة في عدد من الجرائم الإرهابية.

وأشار المسؤولان اليمنيان إلى عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة لإعلان نتائج التحقيقات وأسماء المتورطين من العناصر والخلايا سواءً من ضُبطوا أم جاري ملاحقتهم، بعد استكمال نتائج الاستدلالات.