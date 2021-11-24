وزارة الصحة تفتح باب التقديم على «تدريب ينتهي بالتوظيف»

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (الأكاديمية الصحية) بدء التقديم في برنامج (مسؤول تجربة المريض) المنتهي بالتوظيف، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة الصحية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– مسؤول تجربة المريض.

ما هو برنامج مسؤول تجربة المريض؟

يؤهل برنامج تجربة المريض خريجي هذا البرنامج للعمل على فهم تجربة المريض وتحسين مراحل علاجه، والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة له من أجل المساهمة في تطويرها وضمان سلاستها، وتعزيز ودعم ثقافة الرعاية الصحية المرتكزة حول المريض وذويه.

شروط البرنامج:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة بكالوريوس في تخصص الإدارة الصحية.

3- ليس على رأس العمل

4- رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

5- شهادة لغة انجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة أدناه:

6- آيلتس أكاديمي (IELTS Academic): 4.5

7- كفايات اللغة الإنجليزية (STEP): 75

ملاحظة:

– اختبار IELTS Indicator ليس من الاختبارات المعتمدة.

– اجتياز الفحص الطبي.

– أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

المستندات المطلوبة للقبول:

1- شهادة البكالوريوس (موضحاً فيها رقم الهوية) ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

2- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

3- صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.

4- في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.

ملاحظة:

– يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

آلية فرز وترشيح الطلبات:

أولا: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية.

ثانياً: يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/05/05هـ الموافق 2021/12/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط..اضغط هنا: