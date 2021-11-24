طقس الخميس.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس الخميس بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم والحدود الشمالية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30كم / ساعة، وارتفاع الموج نصف متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.