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شرطة جازان تحبط محاولة تهريب 70 كيلو مخدرات بطريقة لا تخطر على بال

شرطة جازان تحبط محاولة تهريب 70 كيلو مخدرات بطريقة لا تخطر على بال
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة جازان، من الكشف عن جريمة تهريب مخدرات بطريقة لا تخطر على بال، وضبط مواطن وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزتهما (70) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة بطريقة سرية داخل تجاويف مركبة يستقلانها بمحافظة العيدابي.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

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