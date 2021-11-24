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مشكلة تواجه مستخدمي «تويتر» بأنظمة iOS.. والشركة تعلق

مشكلة تواجه مستخدمي «تويتر» بأنظمة iOS.. والشركة تعلق
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تواصل – فريق التحرير:

يشكو مستخدمو تطبيق تويتر على نظام iOS من مشاكل فنية تتمثل في الخروج العشوائي من البرنامج وبطريقة غير متوقعة.

وقال الخبير التقني عبدالله السبيعي في تغريدة عبر “تويتر” معلقا على هذه المشكلة الفنية بقوله “يواجه مستخدمو تطبيق Twitter لنظام iOS مشلكة وهى تسجيل الخروج بشكل عشوائي من التطبيق”.

وتابع عبدالله السبيعي “أن شركة تويتر أعلنت أنها نعمل على إصلاح الخلل، وستنتهي هذه المشكلة في القريب العاجل”.

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