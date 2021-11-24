بسبب كورونا.. دولة أوربية تعود للإغلاق و تفرض حالة الطواريء لمدة 90 يوماً

تواصل- فريق التحرير:

في تطورات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا “إدوارد هيغر”، عن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوما.

وكشف هيغر أن فرض الطواريء سيتم من الغد، 25 نوفمبر الجاري، علاوة على الإغلاق المفروض لمدة أسبوعين، وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة ستراجع الوضع الوبائي بعد 10 أيام .

وشدد هيغر على أن تخفيفها لن يشمل سوى المواطنين المطعمين أو المتعافين من “كوفيد-19” بعد إصابتهم بهذا المرض.

وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الإغلاق:

1- حظر مغادرة المنزل في الفترة من الساعة الـ 5 صباحا حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل.

2- استثناء الخروج للذهاب إلى العمل أو زيارة أقرب متجر للأغذية والبضائع الأساسية.

3- التنزه مع الكلاب على بعد لا يتجاوز 500 متر من المنزل.

4- إغلاق جميع المحال باستثناء متاجر الأغذية والبضائع الأساسية، ومؤسسات الثقافة ومراكز الترفيه.

5- إلزام أرباب العمل بضمان خضوع عامليهم لفحوص طبية أسبوعية.