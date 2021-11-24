طعام يتجاهله الكثيرون يقي من الإصابة بالسرطان

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توصل مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إلى نتائج صادمة وفقًا لأدق التوقعات بأن واحد من كل شخصين سيصاب بالسرطان في مرحلة ما من حياته.

وعلى الرغم من أن الأبحاث تبدو صادمة، إلا دراسات توصلت أيضًا لنتائج توصي بطعام ربما يتجاهله الكثير لكنه يقي من الإصابة بهذا “المرض اللعين”.

وذهبت بعض الدراسات إلى أن تناول الخضروات الصليبية يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتشمل تلك الخضروات بما في ذلك البروكلي والكرنب والقرنبيط، بحسب ما نقله موقع “إكسبريس” البريطاني.

في المقابل، يرتبط تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء والبروستاتا.

وبحسب المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، فإن الدراسات المعملية كشفت أنه بإمكان مركب السولفورافين الذي يتكون من مجموعة الإيزوثيوسيانات في القرنبيط والكرنب والبروكلي أن يحبط نمو وتطور سرطان البروستاتا.

كما كشف تحليل واحد لـ 35 دراسة أن تناول المزيد من الخضروات الصليبية ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

ويقول المعهد الوطني للسرطان إن الاستهلاك العالي للخضروات بشكل عام قد يقي من بعض الأمراض وعلى رأسها بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الأمعاء والبروستاتا.

لكن الخضروات الصليبية تقف في صدارة تلك الخضروات، بما في ذلك لكونها غنية بفيتامين سي وحمض الفوليك والمعادن، كما أنها مصدر جيد للألياف.