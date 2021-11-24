بالفيديو.. التحالف يدمر مخزن أسلحة تابع للحوثي قرب قاعدة «الديلمي»

تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو أظهر تدمير التحالف مخزن أسلحة تابع لمليشيات الحوثي بالقرب من قاعدة الديلمي شمال صنعاء.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، مساء أمس الأربعاء، أن العملية التي شنها بصنعاء استهدفت معسكرات دار الرئاسة.

وقال التحالف، إنه تم تدمير ورش للصواريخ البالستية والمسيّرات ومخازن تحت الأرض، مشيرًا إلى أن المتورطين بالعمليات العدائية والقيادات الارهابية أهداف عسكرية مشروعة.

وأكد تحالف دعم الشرعية أن المليشيا الحوثية تعيد تأهيل استخدام المعسكرات والمواقع للتمويه.