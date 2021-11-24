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حاول التقاط سيلفي مع تمساح من البلاستيك.. فكانت المفاجأة

حاول التقاط سيلفي مع تمساح من البلاستيك.. فكانت المفاجأة
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة نادرة وغير متوقعة، أقدم سائح على التقاط صورة سيلفي مع أحد التماسيح، ظنا منه أنه من البلاستيك وليس حقيقيا.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد ذكرت أن السائح في أحد المنتزهات بالفلبين، قبل أن يلمح الحيوان الزاحف المفترس، اعتقد أنه من البلاستيك.

وأضافت أنه بعد هذا الاعتقاد قرر بعدها دخول حوض السباحة لالتقاط صور سيلفي معه.

وأضاف أنه عقب قيامه في التقاط الصور، فوجئ بالتمساح، الذي يبلغ طوله نحو 3 أمتار ونصف، ينقض عليه ويسحبه من ذراعه.

وقام الرجل الذي يبلغ من العمر 68 عاما  بالصريخ طلبا للمساعدة، بينما يجره التمساح من ذراعه اليسرى.

ومن حسن الحظ تمكن السائح من الهروب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

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