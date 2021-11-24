عبر الأنف.. بوتين يتلقى الجرعة الرابعة ضد كورونا

تواصل- فريق التحرير

لم تمض 3 أيام على تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرعة من لقاح “سبوتنك لايت”، حتى تلقى الأربعاء، لقاحا تجريبيا مضادا لفيروس كورونا يعطى عبر الأنف.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه به روسيا أسوأ تفش للإصابات والوفيات منذ بداية الجائحة.

وبحسب سكاي نيوز فقد تلقى بوتين في السابق جرعتين من لقاح “سبوتينك في” الذي طورته روسيا ضد كورونا.

وكان الرئيس الروسي قد قال الأحد الماضي إنه تلقى جرعة تعزيز ثالثة من “سبوتنك لايت”، وهو لقاح من جرعة واحدة فقط.

وأضاف بوتين أنه يريد المشاركة في تجربة النسخة الأنفية من لقاح “سبوتينك في”.

وأشار بوتين إلى أنه لم يشعر بأي آثار غير مريحة بعد حصوله على اللقاح الأنفي.