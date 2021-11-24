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توجيه عاجل من «التعليم» لكاقة الإدارات يجب تنفيذه قبل شهر رجب

توجيه عاجل من «التعليم» لكاقة الإدارات يجب تنفيذه قبل شهر رجب
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم، توجيهات لكافة الإدارات بمناطق ومحافظات المملكة، من أجل حصر أسماء من بلغوا السن النظامية للتقاعد (60 عامًا) خلال العام الدراسي الحالي من المعلمين والمعلمات والإداريين والمستخدمين تمهيدًا لإصدار قرارات تقاعدهم اعتبارًا من الأول من شهر رجب للعام الحالي.

وعن إمكانية تمديد خدمة المعلمين والمعلمات، أكدت الوزارة أن ذلك متاح في حالة حاجة العمل حتى نهاية العام الدراسي الذي ينتهي في الثلاثين من ذي القعدة للعام الحالي، على أن ترفع استمارات التمديد في موعد أقصاه الـ12 من شهر جمادى الآخرة القادم مع عدم قبول أي طلب يرد بعد التاريخ المحدد، حسب “عكاظ”.

وأوضحت أن اشتراطات التقاعد لا تنطبق على المتلازمين من المستخدمين والمستخدمات (الزوج والزوجة) بقرار تعيين واحد، وذلك بجواز إبقاء أحدهما على رأس العمل حتى تاريخ استحقاق الطرف الآخر للتقاعد.

كما أشارت “التعليم”، إلى أهمية رفع أسماء من بلغوا السن النظامية من العاملين على بند الأجور، إلا من تستدعي الحاجة لخدماتهم ولا يزال قادرًا على العمل شريطة ألا يتجاوز عمره ٧٠ عامًا.

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