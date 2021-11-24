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عمره 3 أشهر.. «رضيع» يتسبب في أزمة داخل البرلمان البريطاني

عمره 3 أشهر.. «رضيع» يتسبب في أزمة داخل البرلمان البريطاني
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة غريبة على البرلمان البريطاني، تسبب إحضار نائبة لطفلها الرضيع  البالغ من العمر ثلاثة شهور، في أزمة داخل جلسة، حيث تم منعها من إحضار رضيعها.

وكانت نائبة حزب العمال، ستيلا كريسي، ذكرت أنه تم إبلاغها بعدم الحضور إذا كانت ستصطحب نجلها الصغير معها إلى الجلسة.

وأعربت النائبة عن استيائها من هذا القرار، مضيفة أن المجلس أصدر قاعدة تنص على منع حضور طفلها الذي يبلغ من العمر 3 شهور، في حين أنه لم يصدر قاعدة لتطبيق ارتداء الكمامات داخل الجلسة.

كما برر المجلس قراراه بأن خطوة اصطحاب الأطفال لا تتماشى مع قواعد السلوك في المجلس.

بينما قال السير ليندسي هويلي رئيس المجلس إنه لم يكن على علم بالنصيحة التي صدرت للسيدة كريسي حتى مساء الثلاثاء.

وأمر رئيسة لجنة الإجراءات البرلمانية، كارين برادلي، بمراجعة القواعد وتقديم توصياتها.

 

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