جواز سفر خليجي يحتل المرتبة الأولى عالميًا

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أكد موقع “باسبورت إندكس”، أن الجواز الإماراتي احتل المرتبة الأولى عالميًا، بعد مكاسب جديدة إلى رصيد الإعفاءات من التأشيرة، برفع رصيده إلى 159 نقطة إعفاء.

وابتعد جواز السفر الإماراتي في الترتيب عن الجواز النيوزيلندي الذي يحتل المركز الثاني في مؤشر “باسبورت إندكس”، بـ7 نقاط.

وبحسب المؤشر العالمي فقد ارتفع رصيد الجواز الإماراتي إلى 159 نقطة إعفاء (104 دول بدون تأشيرة و55 دولة لدى الوصول) فيما تحتاج 39 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة.

ووفقا للمؤشر لا يزال جواز السفر النيوزيلندي يحتفظ بالمركز الثاني برصيد 151 نقطة، يليه في الترتيب الثالث عالميا جوازات سفر كل من ألمانيا وإسبانيا وايطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية وأستراليا برصيد 150 نقطة، وفي المركز الرابع الذي يضم كلا من جوازات هولندا والدنمارك وفنلندا والنمسا ولكسمبورغ برصيد نقاط 149 نقطة، في الوقت الذي تتربع فيه جوازات 5 دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة على المركز الخامس برصيد 148 نقطة وهي فرنسا وبلجيكا والبرتغال وإيرلندا، والمملكة المتحدة.