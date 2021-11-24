الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جواز سفر خليجي يحتل المرتبة الأولى عالميًا

جواز سفر خليجي يحتل المرتبة الأولى عالميًا
0

تواصل- فريق التحرير:

أكد موقع “باسبورت إندكس”، أن الجواز الإماراتي احتل المرتبة الأولى عالميًا، بعد مكاسب جديدة إلى رصيد الإعفاءات من التأشيرة، برفع رصيده إلى 159 نقطة إعفاء.

وابتعد جواز السفر الإماراتي في الترتيب عن الجواز النيوزيلندي الذي يحتل المركز الثاني في مؤشر “باسبورت إندكس”، بـ7 نقاط.

وبحسب المؤشر العالمي فقد ارتفع رصيد الجواز الإماراتي إلى 159 نقطة إعفاء (104 دول بدون تأشيرة و55 دولة لدى الوصول) فيما تحتاج 39 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة.

ووفقا للمؤشر لا يزال جواز السفر النيوزيلندي يحتفظ بالمركز الثاني برصيد 151 نقطة، يليه في الترتيب الثالث عالميا جوازات سفر كل من ألمانيا وإسبانيا وايطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية وأستراليا برصيد 150 نقطة، وفي المركز الرابع الذي يضم كلا من جوازات هولندا والدنمارك وفنلندا والنمسا ولكسمبورغ برصيد نقاط 149 نقطة، في الوقت الذي تتربع فيه جوازات 5 دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة على المركز الخامس برصيد 148 نقطة وهي فرنسا وبلجيكا والبرتغال وإيرلندا، والمملكة المتحدة.

مواد ذات صلة

أول دولة خليجية تعيد فتح سفارتها في كابول

أول دولة خليجية تعيد فتح سفارتها في كابول

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في الإمارات للراغبين في السفر

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في الإمارات للراغبين في السفر

امرأة خليجية تقاضي زوجها لأغرب سبب: دائم ارتكاب مخالفات مرورية

امرأة خليجية تقاضي زوجها لأغرب سبب: دائم ارتكاب مخالفات مرورية

فريق أمني خليجي يدخل لبنان بالأسلحة ووزير الداخلية يصدر بيانًا عاجلًا

فريق أمني خليجي يدخل لبنان بالأسلحة ووزير الداخلية يصدر بيانًا عاجلًا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>