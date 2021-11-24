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مختص: مزيل العرق أحد أسباب الإصابة بسرطان الثدي

مختص: مزيل العرق أحد أسباب الإصابة بسرطان الثدي
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تواصل- فريق التحرير:

قال أستاذ الأحياء الطبية الجزيئية دكتور عبدالله الفرساني  إن مزيل العرق يعتبر أحد أسباب الإصابة بسرطان الثدي، وتم إثباته علميا ومخبريا.

وأضاف في مقطع فيديو نشرته الإخبارية  أن هناك بحثاً مشتركاً بين جامعة جازان وجامعة “Reading” البريطانية توصل إلى نتائج مخبرية علمية حول تأثير مكونات مزيلات العرق على الخلايا الطبيعية للثدي.

وأوضح أنه تم قياس أثر تعرض خلايا الثدي الطبيعية للمركبات الموجودة في مزيلات العرق، والتي أظهرت نتائج الفحص، تغيير في شكل الخلايا وزيادة في حجمها وعددها.

ونوه الفرساني أنه تم إجراء فحص ثانٍ، حيث تبين أن تلك المركبات أصبحت عالية السمية بعد تعرضها للخلايا الطبيعية لمدة ساعة واحدة.

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