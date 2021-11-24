أسرع استقالة.. رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد 8 ساعات من تعيينها لهذا السبب

تواصل- وكالات:

في واحدة من أسرع الاستقالات في العالم، أعلنت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، مساء اليوم الأربعاء، استقالتها من منصبها، بعد 8 ساعات فقط على تعيينها.

وكان البرلمان السويدي صوت صباح الأربعاء، لصالح تعيين أندرسون رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد.

وجاءت استقالة أندرسون المنحدرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد انسحاب حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم، من الحكومة.

وقالت رئيسة الوزراء المستقيلة، للصحفيين إن ملف تشكيل الحكومة الجديدة بات في أيدي رئيس البرلمان.

وكان من المفترض أن تقود أندرسون البلاد لمدة ٩ أشهر، تمهد فيها الطريق لإجراء الانتخابات العامة المقررة في ٢٠٢٢.

وتابعت أندرسون في المؤتمر الصحفي “أخبرت رئيس البرلمان أنني أريد الاستقالة من منصبي كرئيسة للوزراء”.

وأضافت “ثمة عرف دستوري أن الحكومة الائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها”، وأكدت “لا أريد أن ارأس حكومة مطعون بشرعيتها”.