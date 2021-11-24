الجمارك تكشف عن 3 حالات لا يُحتسب فيها رسوم جمركية على المركبات

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 3 حالات لا يتم فيهم احتساب رسوم جمركية على السيارات التي تم دفع رسومها في إحدى دول مجلس التعاون حسب نظام المقاصة.

وأوضحت هيئة الزكاة، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن هذه الحالات كالتالي:

1- ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهرًا.

2- توفر المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول.

3- موافقة الهيئة على تقييم المركبة من المنفذ الأول وفي حال تعذر ذلك تتم إعادة تقييم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.