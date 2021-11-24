الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«شؤون الحرمين»: جاهزون لاستقبال المصلين والمعتمرين خلال الإجازة

«شؤون الحرمين»: جاهزون لاستقبال المصلين والمعتمرين خلال الإجازة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام فضيلة الدكتور سعد بن محمد المحيميد بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سخرت كافة الوكالات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين خلال فترة الإجازة الدراسية.

وقال إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حرصت على تكثيف جهودها ورفع استعداداتها بما يضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمات والتسهيلات لتمكينهم من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة , فضلاً عن تهيئة المسارات المخصصة للحركة والمصليات و صحن المطاف والمسعى.

وتابع أنه تم الانتهاء من توفير بعض نطاقات العمل والاستفادة منها في الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام من الأعمال الإنشائية والتشطيبات المعمارية وتركيب الأسقف المعلقة ووضع النجف أعلى مزلقان النبي صلى الله عليه وسلم تزامناً مع أيام الإجازة والذي يبلغ طوله 90متراً , لكونه أحد المسارات المهمة لتفويج الطائفين من صحن المطاف إلى الدور الأرضي ومنها إلى أدوار المسعى العلوية عبر عبارة النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر المحيمــيد أن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030م).

مواد ذات صلة

«شؤون الحرمين» تخصص 51 باباً لخدمة قاصدي بيت الله الحرام

«شؤون الحرمين» تخصص 51 باباً لخدمة قاصدي بيت الله الحرام

مصادر: إتاحة خدمة حجز الطواف لغير المعتمرين بصحن وأدوار المطاف قريباً

مصادر: إتاحة خدمة حجز الطواف لغير المعتمرين بصحن وأدوار المطاف قريباً

«شؤون الحرمين»: تفعيل خطط الطوارئ تأهباً للحالة المطرية المتوقعة (فيديو)

«شؤون الحرمين»: تفعيل خطط الطوارئ تأهباً للحالة المطرية المتوقعة (فيديو)

«شؤون الحرمين» تؤكد ضرورة توحيد الفتوى وعدم تشتيت المستفتين بكثرة الأقوال 

«شؤون الحرمين» تؤكد ضرورة توحيد الفتوى وعدم تشتيت المستفتين بكثرة الأقوال 

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة