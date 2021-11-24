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مصادر ليبية ترجح استبعاد سيف القذافي من السباق الرئاسي

مصادر ليبية ترجح استبعاد سيف القذافي من السباق الرئاسي
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت مصادر ليبية أن سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، قد يتم استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وبحسب ما نشرته قناة الخضراء الليبية فقد رفض النائب العام الليبي منح فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، معتبرة أن في ذلك نية لاستبعاده من الانتخابات.

وأضافت المصادر أن النائب العام رفض منح إفادة بإلغاء قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وإعادة المحاكمة، نتيجة ما شابها من فساد وعوار.

ويرى مراقبون للمشهد الليبي، أن هذه الخطوة ستكون بمثابة استبعاد لسيف الإسلام من سباق الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراءها يوم 24 ديسمبر المقبل.

 

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