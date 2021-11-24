«الزعاق» يكشف عن أبرد أيام السنة

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قال الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، إن الفصول عند العرب أربعة، وهم الصيف والشتاء والخريف والربيع، وكل فصل ثلاثة أشهر تقريبًا.

وأضاف في فيديو على قناة “العربية”، أن الفصول تنقسم إلى قسمين، الأولى حسابية فلكية، والثانية واقعية معاشة.

وأوضح أن الفصول الفلكية متفق عليها في جميع أنحاء العالم، والواقعية تختلف من مكان إلى آخر، فالشتاء الفلكية “المنقلب الشتوي يكون يوم 21 ديسمبر”.

وتابع :” أن المنقلب الصيفي يكون في 21 يوليو، والربيع يبدأ في 21 مارس، بينما يكون الخريف في 22 ديسمبر”.

وأكد الخبير الفلكي، أن أبرد أيام السنة، شهري ديسمبر ويناير، ولذلك يستقر الناس في بيوتهم بسبب شدة البرد.