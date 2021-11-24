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«شركة المياه الوطنية»: وظائف شاغرة للمواطنين فقط في 4 مناطق بالمملكة

«شركة المياه الوطنية»: وظائف شاغرة للمواطنين فقط في 4 مناطق بالمملكة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي لخدمات التوظيف (لينكد ان) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مناطق بالمملكة (جازان، نجران، الباحة، أبها) على أن يكون التقديم متاح للسعوديين فقط وذلك وفقا للشروط والتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدير أداء التشغيل والصيانة (4 وظائف)

(Operation and Maintenance Performance Director).

الشروط:

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها. ماجستير تفضل

– اكثر من 10 سنوات خبرة لا تقل عن 6 سنوات في منصب إداري.

– شهادة PMP.

– التفكير الاستراتيجي وطويل المدى – تحديد الفرص ذات القيمة / الاستراتيجية.

– صنع القرار – تقييم ودمج المعلومات.

– إدارة الأفراد والعلاقات – بناء العلاقات.

– تغيير القيادة – التواصل.

– إدارة أصحاب المصلحة – فهم أصحاب المصلحة.

أماكن العمل:

– جازان

– نجران

–  الباحة،

– أبها.

التقديم:

من خلال الروابط التالية:

– مدير أداء التشغيل والصيانة (جازان):اضغط هنــا.

– مدير أداء التشغيل والصيانة (نجران):اضغط هنــا.

– مدير أداء التشغيل والصيانة (الباحة):اضغط هنــا.

– مدير أداء التشغيل والصيانة (أبها):اضغط هنــا.

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