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لحماية حسابك.. «الأمن السيبراني» يوضح خطوات تفعيل التحقق الذاتي في «تيك توك»

لحماية حسابك.. «الأمن السيبراني» يوضح خطوات تفعيل التحقق الذاتي في «تيك توك»
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تواصل – فريق التحرير:

نصح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني باتباع بعض الخطوات المهمة لتأمين حساب المستفيد في تطبيق “تيك توك”.

ومن ضمن هذه النصائح تفعيل خاصية التحقق الثنائي من خلال الخطوات التالية:

– اضغط على “صفحتي” في القسم الأيسر أسفل الشاشة

– اضغط على الثلاث نقاط “…” في القسم الأيسر أعلى الشاشة ومن ثم اختر “الأمان”

– اضغط على “التحقق بخطوتين” ومن ثم حدد الطريقة التي تريد تلقي الرمز من خلالها واتبع التعليمات

ونصح الأمن السيبراني أيضا بضبط إعدادات الخصوصية لحساب المستخدم كالتالي:

1- اضغط على “الأمان” ومن ثم “أجهزتك” ستظهر لك التنبيهات الأمنية والأجهزة المستخدمة للدخول على حسابك (راجعها باستمرار لتتأكد من عدم دخول شخص غير مصرح على حسابك)

2- اختر “الخصوصية ” وراجع إعدادات الخصوصية حسب رغبتك، أخذاً في الاعتبار الآثار المتوقعة، مثل قدرة المستخدمين على تنزيل مقاطع الفديو الخاصة بك واقتراح حسابك للآخرين والقدرة على متابعتك ومشاهدة مقاطعك

كما ينصح بتعيين كلمة مرور قوية وغير مكررة، وعدم مشاركة رمز التحقق المرسل إلى رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني مع أي شخص.

وتابع الأمن السيبراني “إذا لاحظت شيئًا غير اعتيادي في حسابك قم بمراسلة الشركة على الفور، وتجنب التجاوب مع الغرباء خصوصاً عند طلبهم للإفشاء عن معلوماتك الشخصية والحساسة”.

 

 

 

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