الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بيان من «التعليم» بشأن رفع نتائج الاختبارات عبر نظام نور

بيان من «التعليم» بشأن رفع نتائج الاختبارات عبر نظام نور
0

تواصل – فريق التحرير:

أنهى اليوم طلاب وطالبات المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي بجميع المناطق والمحافظات أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ حضورياً وعن بُعد، وذلك وفق البروتوكولات الوقائية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة و”وقاية”.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان لها أن المدارس تواصل، رصد درجات الطلبة في الاختبارات، وتدقيقها لكافة الصفوف والمراحل الدراسية، إضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات، واستكمال رفع النتائج على نظام نور، وفق آلية محددة وضعتها وزارة التعليم.

وكانت وزارة التعليم قد شكّلت لجاناً لتنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ، وتوزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ، والمتابعة مع الطاقم التعليمي من مشرفين وموجهين ومديري المدارس، ضمن منظومة تعليمية واحدة.

ومن المقرر أن تبدأ غداً الخميس إجازة الفصل الدراسي الأول، لمدة عشرة أيام، حيث تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل؛ ليعود الطلبة إلى مدارسهم الأحد 6 ديسمبر في بداية الفصل الدراسي الثاني.

 

مواد ذات صلة

ببساطة.. طريقة استخراج نتيجة الطالب من حسابه في نظام نور

ببساطة.. طريقة استخراج نتيجة الطالب من حسابه في نظام نور

متحدث تعليم الشرقية: قاعات مجهزة للاختبارات حال حدوث مشاكل تقنية للطلاب

متحدث تعليم الشرقية: قاعات مجهزة للاختبارات حال حدوث مشاكل تقنية للطلاب

ما الإجراء المتبع حال تعرض طلاب الابتدائية لإشكاليات تقنية أثناء الاختبار عن بعد؟

ما الإجراء المتبع حال تعرض طلاب الابتدائية لإشكاليات تقنية أثناء الاختبار عن بعد؟

التعليم: نحرص على إعداد جيل متسامح يعتز بوطنه وقيادته ويتعايش مع كافة المجتمعات

التعليم: نحرص على إعداد جيل متسامح يعتز بوطنه وقيادته ويتعايش مع كافة المجتمعات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>