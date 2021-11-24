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أثار موجة غضب.. شرطة الرياض تعلن ضبط مواطن أساء للذت الإلهية

أثار موجة غضب.. شرطة الرياض تعلن ضبط مواطن أساء للذت الإلهية
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تواصل- فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مواطن والقبض عليه،بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل “تويتر” بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض

كان النائب العام الشيخ سعود المعجب، أمر أمس الثلاثاء، بضبط شخص تحدث عبر تويتر بكلام ينطوي على “إساءة للذات الإلهية”

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة إن المعجب أصدر “أمرًا بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل تويتر بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية”.

وأضاف المصدر، في بيان، أن النائب العام “وجه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتابع المصدر بالقول إن “النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة، كما أنها في الوقت نفسه ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم في أوساط المجتمع”.

وأثارت تصريحات المواطن، موجة غضب عبر موقع “تويتر” وتصدر الترند مطالبات بالقبض عليه ومحاكمته.

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