متى يشكل تناول اللوز خطراً على صحة الإنسان؟.. خبيرة تغذية توضح

تواصل – وكالات :

قالت خبيرة التغذية الأوكرانية، الدكتورة سفيتلانا فوس: إن اللوز يحتوي على مواد مغذية تحسن عمل القلب والأوعية الدموية والدماغ، محذرة من تناوله قبل المعالجة الحرارية، نظراً لأنه يهدد بمشكلات صحية.

وأشارت الخبيرة، بحسب موقع روسيا اليوم، إلى أن اللوز يحتوي على مادة السيانوغليكوزيد أميغدالين (اللوز المر خاصة)، التي يعطي تحللها اللوز رائحته ومذاقه المر المتميز.

فيما حذرت فوس قائلة: “ينتج عند تفكك اللوز حمض الهيدروسيانيك، الذي هو أحد أقوى السموم المعروفة”.

وأضافت: “بعد خضوع اللوز لمعالجة حرارية (180 درجة مئوية خلال 8-10 دقائق) لن تشكل هذه المادة السامة أي خطر على الصحة.”

وأوضحت أنه يمكن تناول ما لا يزيد عن 30 جراما من المكسرات في اليوم.