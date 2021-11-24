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مدير الوكالة الذرية يكشف نتائج مفاوضاته في إيران بشأن البرنامج النووي

مدير الوكالة الذرية يكشف نتائج مفاوضاته في إيران بشأن البرنامج النووي
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تواصل – وكالات :

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات التي أجراها هذا الأسبوع في طهران بشأن برنامج إيران النووي لم تتمخض عن أي نتيجة.

وقال غروسي، في بيان لمجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة قبل اجتماعه الفصلي: “في 23 نوفمبر 2021، عقدت اجتماعات في طهران مع نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان”، بحسب العربية نت.

وأوضح: “على الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي، فإن هذه المفاوضات والمداولات المكثفة لحل المسائل المعلقة بشأن الضمانات الإيرانية، والواردة بالتفصيل في التقريرين، لم تتمخض عن أي نتيجة”، وذلك في إشارة إلى تقارير أصدرتها الوكالة مؤخراً حول أنشطة إيران النووية.

وشدد غروسي على أن مفاوضاته في طهران كانت “غير حاسمة”، قائلاً: “أجريت مفاوضات مكثفة مع كبار المسؤولين الإيرانيين لمعالجة قضايا الضمانات الإيرانية العالقة، أثبتت هذه المفاوضات أنها غير حاسمة”.

وأشار إلى أن أنشطة الوكالة الدولية لمراقبة منشآت إيران النووية “جرى تقويضها بشكل خطير” نتيجة لقرار طهران بوقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي.

كما أعرب غروسي عن شعوره بالقلق من تعرض مفتشي الوكالة لعمليات تفتيش “جسدية مفرطة” من قبل مسؤولي الأمن في المنشآت النووية الإيرانية.

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