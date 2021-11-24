قائد الجيش السوداني: سأترك القوات المسلحة وأعتزل السياسة في هذا الموعد

تواصل – وكالات:

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عزمه ترك السياسة والتقاعد من القوات المسلحة بعد انتخابات عام 2023.

وقال البرهان في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز”: إنه ملتزم بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين، في تصريحات تأتي بعد احتجاجات حاشدة وإدانة دولية واسعة لتحركات الجيش الشهر الماضي.

وأضاف البرهان، والذي يحظر عليه الاتفاق الانتقالي عام 2019، خوض الانتخابات، أنه سيترك السياسة في عام 2023، متابعا: “بعد ذلك، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، كما سأترك القوات المسلحة”، حسب “سبوتنيك”.

وأوضح رئيس مجلس السيادة، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الفاعلة، يوم الأحد، يسمح بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة دون سياسيين، والتركيز على القضايا الأساسية في الفترة الانتقالية، مثل الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن.

وكان القادة العسكريون والمدنيون في السودان، اتفقوا يوم الأحد، على عودة عبد الله حمدوك كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.