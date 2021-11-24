لتخفيف الأسعار.. عضو شورى يطالب بتجزئة الشريحة الأولى من فاتورة الكهرباء

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طالب عضو الشورى المهندس مفرح الزهراني، هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتجزئة الشريحة الأولى من شرائح الاستهلاك بحيث تُقسم إلى شريحتين تكون الشريحة الأولى أقل سعرًا لتخفيف تعريفة أسعار الكهرباء على المواطنين، وكذلك فتح السوق لشركات أخرى لتقديم الخدمة.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1441/ 1442هـ، في جلسة اليوم الأربعاء.

كما دعا عضو الشورى الدكتور محمد عشري هيئة تنظيم المياه والكهرباء بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع قِيَم فواتير الكهرباء وتفعيل دورها في مراجعة وتخفيض التعريفات وتكلفة التأسيس والصيانة المقدمة من مزودي الخدمات.