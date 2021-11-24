أسعار النفط ترتفع.. خام برنت يُسجل 82.44 دولاراً للبرميل

تواصل – وكالات:

صعدت أسعار النفط اليوم، مواصلة مكاسبها من اليوم السابق، بعد شكوك المستثمرين بشأن فاعلية تحرك تقوده الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية وحولوا تركيزهم إلى الخطوة المقبلة لمنتجي النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج “برنت” بنسبة 13 سنتا أو 0.2 %، إلى 82.44 دولاراً للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” ارتفاعًا بنسبة 20 سنتا أو 0.3 %، إلى 78.70 دولاراً للبرميل.

وكانت الولايات المتحدة قررت أمس سحب مليوني برميل نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، وفق “العربية.نت”.