تطورات متسارعة للأحداث.. رئيس وزراء إثيوبيا ينقل مهامه إلى نائبه ويتوجه لجبهة القتال

تواصل – وكالات:

نقل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بعض صلاحياته إلى نائبه، لدى توجهه إلى جبهة القتال ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها نحو العاصمة أديس أبابا، وذلك وفقاً لما أعلنت الحكومة الإثيوبية.

ونقلت هيئة البث الإثيوبية “فانا” اليوم الخميس عن المتحدث باسم الحكومة، ليغيسي تولو، تأكيده أن نائب رئيس الوزراء، ديميكي ميكونين، سيتولى إدارة الشؤون اليومية خلال فترة غياب أبي أحمد.

يأتي ذلك بعد إعلان أبي أحمد في ساعة متأخرة من الاثنين أنه يعتزم التوجه إلى جبهة القتال كي يقود الحملة العسكرية شخصيا ضد القوات المتمردة المتقدمة من شمال البلاد على خلفية استمرار سريان حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة في عموم إثيوبيا.