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لضمان سلامة المنتج.. 7 نصائح مهمة قبل وبعد الشراء من المواقع الإلكترونية

لضمان سلامة المنتج.. 7 نصائح مهمة قبل وبعد الشراء من المواقع الإلكترونية
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء المنتجات عن طريق المواقع الإلكترونية، وذلك لضمان سلامة المنتج.

ووجهت الهيئة عبر حسابها على “تويتر” 7 نصائح هامة سواء قبل الشراء أو بعد الشراء وذلك على النحو التالي:

قبل الشراء:

1- الابتعاد عن المنتج مجهول المصدر.

بعد الشراء:

2- التأكد من لون وشكل المنتج قبل استخدامه.

3- التحقق من تاريخ الإنتهاء للمنتج.

4- قراءة مواصفات المنتج بعناية.

5- عدم المبالغة بشراء كميات كبيرة من المنتج لتجنب سوء التخزين.

6- إجراء احتبار الحساسية للمنتج التجميلي بوضع كميات بسيطة على الذراع قبل الاستخدام.

7- قراءة الطريقة الصحيية لتخزين المنتج.

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