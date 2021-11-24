لضمان سلامة المنتج.. 7 نصائح مهمة قبل وبعد الشراء من المواقع الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:
قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء المنتجات عن طريق المواقع الإلكترونية، وذلك لضمان سلامة المنتج.
ووجهت الهيئة عبر حسابها على “تويتر” 7 نصائح هامة سواء قبل الشراء أو بعد الشراء وذلك على النحو التالي:
قبل الشراء:
1- الابتعاد عن المنتج مجهول المصدر.
بعد الشراء:
2- التأكد من لون وشكل المنتج قبل استخدامه.
3- التحقق من تاريخ الإنتهاء للمنتج.
4- قراءة مواصفات المنتج بعناية.
5- عدم المبالغة بشراء كميات كبيرة من المنتج لتجنب سوء التخزين.
6- إجراء احتبار الحساسية للمنتج التجميلي بوضع كميات بسيطة على الذراع قبل الاستخدام.
7- قراءة الطريقة الصحيية لتخزين المنتج.