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تقرير صادم يكشف مفاجأة بشأن عمليات زراعة الأعضاء في بريطانيا

تقرير صادم يكشف مفاجأة بشأن عمليات زراعة الأعضاء في بريطانيا
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تواصل – وكالات:

ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أنها علمت بوجود “فشل مذهل” في عمليات زراعة الأعضاء في مستشفى جامعي في البلاد، فالمرضى لا يعيشون طويلا بعد هذه العمليات.

وأوضحت أن الأشخاص الذين أجروا عمليات زراعة رئة في مستشفيات جامعة برمنغهام يواجهون خطر الموت، بما يفوق مستشفيات أخرى، وفق”سكاي نيوز”.

وأكدت في تقرير صادم أن معدل البقاء على قيد الحياة بعد 5 سنوات من إجراء العملية أقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة ببقية المستشفيات الأخرى المتخصصة في عمليات زراعة الرئة.

وكشفت الأرقام الصادرة عن الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات بعد العملية، انخفضت من 79% عام 2015- 2016 إلى نحو 31% فقط في 2020- 2021.

وفي وقت سابق من العام الجاري عبر مجموعة من الخبراء عن خشيتهم، بشأن عمليات زراعة الأعضاء في هذه المستشفيات، لافتين إلى خطورة الوضع، بسبب النقص الحاد في الطواقم الطبية، داخل وحدات العناية المكثفة.

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