88 متهما في قبضة حرس الحدود.. قاموا بتهريب 894 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر

تواصل – واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب 894 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و798860 قرصًا إمفيتامين مخدر، و57 طنًا، و165 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرّية والبحرية للمملكة.

وأكد القريني أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 88 متهمًا، منهم 39 مواطنًا، و49 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأوضح أنهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وأن منهم 24 من الجنسية اليمنية، و21 من الجنسية الإثيوبية، و4 من الجنسيات المصرية والأردنية والسودانية والسريلانكية، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.