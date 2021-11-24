«البصمة الثالثة» للقضاء على سرقة ساعات الدوام بالكويت

تواصل- فريق التحرير

تسعى الحكومة الكويتية لإيجاد آلية لمنع سرقة ساعات الدوام، وذلك عقب قيام بعض موظفي الجهاز الإداري الحكومي، بعمليات تحايل بالتوقيع الإلكتروني في أول ونهاية الدوام فقط.

وبحسب ما ذكرته القبس الكويتية، فإن بعض موظفي الجهاز الإداري الحكومي يقدمون على سرقة ساعات الدوام، من خلال إثبات الحضور بالبصمة ثم مغادرة مقر العمل والعودة مجددا عند الانتهاء للتوقيع فقط.

ونقلت عن مصادر مطلعة أنه سيتم عمل آلية جديدة مشددة نحو الإقرار لإعادة ضبط إثبات حضور وانصراف الموظفين، لسد أي ثغرات في التحايل على إهدار ساعات الدوام.

وتمنع الآلية الجديدة ظاهرة اكتفاء بعض الموظفين بإثبات الحضور والانصراف بالبصمة ومغادرة جهة العمل بين التوقيتين، وذلك من خلال سيناريوهين:

1-إدراج بصمة ثالثة في منتصف ساعات الدوام الرسمي.

2- التحول نحو البصمة الرقمية لإثبات حضور الموظفين عبر هواتفهم الذكية.

ونوهت المصادر أيضا إلى أن العمل جار، على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإيجاد آلية تربط المكافآت بالإنجاز لا بالحضور والانصراف فقط.