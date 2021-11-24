وظائف شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

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أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأوضحت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– معالج وظيفي أول: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص العلاج الوظيفي.

– تقني ثاني أجنة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المختبرات الطبية، علم الأجنة، أطفال الأنابيب).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)